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Дожди на западе и жара: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Вторник 17 августа 2021 08:00
Дожди на западе и жара: прогноз погоды на сегодня Фото: запад Украины накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики прогнозируют дожди в западных областях Украины. Кроме того, жара будет во всех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр УкрUидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди прогнозируют в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Житомирской областях. В других областях - переменная облачность и без осадков.

На западе днем температура воздуха составит +24+32, а ночью +16+19.

На севере днем будет +30+32, а ночью +15+17.

На юге днем будет +28+32, а ночью +16+18.

На востоке днем будет +30+32, а ночью +15+17.

В центре днем прогнозируют +30+32, а ночью +15+18.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +30+32, а ночью +17+19.

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