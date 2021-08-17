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В Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность: какие области под угрозой

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Киев, Вторник 17 августа 2021 08:53
В Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность: какие области под угрозой Фото: в Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Стало известно, какие области под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в северных, центральных, Харьковской, Луганской и Ровенской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, 17 августа дожди прогнозируют в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Житомирской областях. В других областях - переменная облачность и без осадков.

Напомним, в Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение.

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