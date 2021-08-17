В Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность: какие области под угрозой
Фото: в Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность (facebook.com/mvs.gov.ua)
Синоптики Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Стало известно, какие области под угрозой.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня в северных, центральных, Харьковской, Луганской и Ровенской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Отметим, 17 августа дожди прогнозируют в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Житомирской областях. В других областях - переменная облачность и без осадков.