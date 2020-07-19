Дожди на западе и до +32 на юге: погода в Украине на сегодня

Фото: погода (unsplash.com/ArtemAnokhin)

Дожди в западных областях ожидаются в дневное и ночное время

Погода в Украине в воскресенье, 19 июля, будет дождливой на западе, а в остальной части страны будет сухо. Температура воздуха достигнет +32 тепла в южных областях.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Так, в дневное и ночное время суток на западе будут ливни, ожидается от +22 до +26 тепла, ночью от +13 до +17 градусов. Ветер по Украине от 5 до 10 метров за секунду.

В центральных и северных областях температура составит от +25 до +28 тепла, а ночью местами опустится до +13 градусов.

На юго-востоке Украины будет теплее. Днем ожидается от +27 до +32 тепла, а ночью от +14 до +20 градусов.

Фото: погода в Украине на 19 июля (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня тепло и солнечно, может быть умеренная облачность. Днем столбики термометров покажут от +26 до +28 тепла, а ночью будет в пределах +15 градусов.

Фото: погода в Киеве и области на 19 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, в июле 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.