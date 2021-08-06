Грози накриють схід України, похолодання прийде на захід: прогноз погоди на вихідні

На ці вихідні (7-8 серпня) в Україні буде прохолодно у західних областях, а спека - в східних. Крім того, будуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Прогноз на суботу

7 серпня у західних областях буде прохолодно, а у східних - спекотно. Дощі очікуються в західних та північних областях.

На заході вдень буде +23+25, а вночі +12+15. На півночі вдень буде +23+25, а вночі +15+17. На півдні очікується вдень +26+33, а вночі +17+20. У центральних областях вдень буде +23+32, а вночі +15+19. На сході вдень буде +31+34, а вночі +17+20.

Прогноз на неділю

8 серпня дощі будуть у Харківській, Донецькій, Луганській областях, а також в Криму. На сході вдень буде +30+34, а вночі +17+20. У центрі вдень очікується +26+30, а вночі +15+17.

На заході вдень буде +26+28, а вночі +12+14. На півночі вдень буде +26+28, а вночі +15+17.