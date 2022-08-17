Грозы с ливнями накроют Украину: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня, 17 августа по всей Украине ожидаются грозы и дожди. При этом местами прогнозируют ливни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями, умеренные кратковременные дожди с грозами (на востоке страны местами), днем в юго-западных областях значительные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют ночью кратковременные дожди местами, а днем с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Столбики термометров днем ночью покажут +17 +19 градусов, а днем +25 +27.
Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде на День Независимости.
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