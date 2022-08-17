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Грозы с ливнями накроют Украину: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине сегодня будет с ливнями и грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 17 августа по всей Украине ожидаются грозы и дожди. При этом местами прогнозируют ливни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями, умеренные кратковременные дожди с грозами (на востоке страны местами), днем в юго-западных областях значительные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +18 +20, днем +24 +28 градусов;
  • на западе ночью +15 +18 градусов, а днем +24 +30;
  • в восточных областях ночью +18 +20, днем +29 +33 градуса;
  • на юге страны ночью +17 +20 градусов, а днем +26 +29;
  • в центральных областях ночью +15 +18, днем +22 +27 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют ночью кратковременные дожди местами, а днем с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Столбики термометров днем ночью покажут +17 +19 градусов, а днем +25 +27.

Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде на День Независимости.

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