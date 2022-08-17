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Грози зі зливами накриють Україну: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні сьогодні буде зі зливами та грозами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 17 серпня по всій Україні очікуються грози та дощі. При цьому місцями прогнозують зливи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями, помірні короткочасні дощі з грозами (на сході країни місцями), вдень у південно-західних областях значні дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +18 +20, вдень +24 +28 градусів;
  • на заході вночі +15 +18 градусів, а вдень +24 +30;
  • у східних областях вночі +18 +20, вдень +29 +33 градуси;
  • на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +26 +29;
  • у центральних областях вночі +15 +18, вдень +22 +27 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують вночі короткочасні дощі місцями, а вдень з грозами. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Стовпчики термометрів вдень вночі покажуть +17 +19 градусів, а вдень +25 +27.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли про погоду на День Незалежності.

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ГідрометцентрПогода в Україні