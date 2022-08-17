Грози зі зливами накриють Україну: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 17 серпня по всій Україні очікуються грози та дощі. При цьому місцями прогнозують зливи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями, помірні короткочасні дощі з грозами (на сході країни місцями), вдень у південно-західних областях значні дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують вночі короткочасні дощі місцями, а вдень з грозами. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Стовпчики термометрів вдень вночі покажуть +17 +19 градусів, а вдень +25 +27.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли про погоду на День Незалежності.
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