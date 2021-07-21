Ливни и резкое похолодание: прогноз погоды в Украине на сегодня
Сегодня во многих областях резко снизится температура воздуха. Кроме того, по всей Украине пройдут дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода по Украине
Сегодня на севере страны, в центральных регионах и на западе снизится температура воздуха.
Так, в северных и центральных областях днем будет +22-24 градуса, ночью воздух опустится до +16-18 градусов.
Показатели термометров в западных областях будут держаться днем на уровне +22-24 градуса. Однако ночью будет значительно прохладнее - прогнозируют +13-15 градусов.
При этом в восточных областях днем будет жарче всего по Украине. Например, в Луганской области температура будет достигать + 34 градусов днем.
Несколько снизится температура в Одесской и Николаевской областях. Там прогнозируют +26-28 градусов днем и +19-21 ночью.
В Крыму воздух прогреется до + 30-32 градусов,а ночью будет держаться на уровне +22-24 градуса.
Погода в Киеве
В столице сегодня ожидаются значительные осадки в виде дождя.
При этом ожидается похолодание до +21-23 днем и +16-18 ночью.