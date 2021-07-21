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Грози, зливи та град: синоптики оголосили штормове попередження

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Середа 21 липня 2021 08:42
Грози, зливи та град: синоптики оголосили штормове попередження Фото: в Україні оголосили штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні 21 липня ускладняться погодні умови. Синоптики попереджають про значні дощі, град та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, сьогодні очікуються в західних областях.

Крім того, вранці та вдень у північних і центральних областях прройдуть значні дощі.

У південнихо бластях місцями негода супроводжуватиметься градом.

Вдень в країні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, станом на ранок, унаслідок погіршення погоди в Україні без світла залишилися 838 населених пунктів.

Як раніше повідомлялося, сьогодні в багатьох областях різко знизилася температура повітря. Крім того, по всій Україні пройдуть дощі.

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