Грозы, град и ветер: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня грозовые дожди накроют всех области. В некоторых регионах возможен град и шквалы.

На остальной территории будет умеренный северо-восточный ветер, с порывами до 12 м/с. При этом температура воздуха упадет лишь на несколько градусов.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +17 +20, днем +25 +27 градусов;

на западе ночью +16 +18 градусов, а днем +24 +26;

в восточных областях ночью +23 +25, днем +30 +34 градуса;

на юге страны ночью +18 +23 градуса, а днем +27 +32;

в центральных областях ночью +17 +20, днем +23 +27 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня днем и ночью ожидается дождь, местами с грозами. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +19 +21, а днем +24 +26 градусов.