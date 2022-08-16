UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Грозы, град и ветер: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: погода в Украине 16 августа будет с грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине во вторник, 16 августа, будет влажной. Во всех регионах ожидаются дожди с грозами и шквальным ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня грозовые дожди накроют всех области. В некоторых регионах возможен град и шквалы.

На остальной территории будет умеренный северо-восточный ветер, с порывами до 12 м/с. При этом температура воздуха упадет лишь на несколько градусов.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +17 +20, днем +25 +27 градусов;
  • на западе ночью +16 +18 градусов, а днем +24 +26;
  • в восточных областях ночью +23 +25, днем +30 +34 градуса;
  • на юге страны ночью +18 +23 градуса, а днем +27 +32;
  • в центральных областях ночью +17 +20, днем +23 +27 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня днем и ночью ожидается дождь, местами с грозами. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +19 +21, а днем +24 +26 градусов.

Напомним, ранее жителей столицы и Киевской области предупредили о грозах 16 августа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в КиевеГидрометцентр