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Грози, град та вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: погода в Україні 16 серпня буде з грозами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні у вівторок, 16 серпня, буде вологою. У всіх регіонах очікуються дощі з грозами та шквальним вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні грозові дощі накриють усіх області. У деяких регіонах можливий град та шквали.

На решті території буде помірний північно-східний вітер, з поривами до 12 м/с. При цьому температура повітря впаде лише на декілька градусів.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +17 +20, вдень +25 +27 градусів;
  • на заході вночі +16 +18 градусів, а вдень +24 +26;
  • у східних областях вночі +23 +25, вдень +30 +34 градуси;
  • на півдні країни вночі +18 +23 градуси, а вдень +27 +32;
  • у центральних областях вночі +17 +20, вдень +23 +27 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні вдень та вночі очікується дощ, подекуди з грозами. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +19 +21, а вдень +24 +26 градусів.

Нагадаємо, раніше жителів столиці та Київської області попередили про грози 16 серпня.

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