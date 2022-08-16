Грози, град та вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні у вівторок, 16 серпня, буде вологою. У всіх регіонах очікуються дощі з грозами та шквальним вітром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні грозові дощі накриють усіх області. У деяких регіонах можливий град та шквали.
На решті території буде помірний північно-східний вітер, з поривами до 12 м/с. При цьому температура повітря впаде лише на декілька градусів.
Температура повітря складатиме:
У столиці сьогодні вдень та вночі очікується дощ, подекуди з грозами. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +19 +21, а вдень +24 +26 градусів.
Нагадаємо, раніше жителів столиці та Київської області попередили про грози 16 серпня.
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