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Грозы, град и сильный ветер: где в Украине ждать непогоды завтра

Фото: завтра в нескольких регионах Украины ожидается непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 5 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В частности, грозы, град и сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Telegram.

Так, завтра днем на Закарпатье, Прикарпатье, Волыни и в Ровенской области ожидаются грозы. При этом в отдельных районах прогнозируются град и шквальный ветер, скорость которого составит 15-20 м/с.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Первый уровень опасности (желтый) - это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.

Напомним, сегодня в Украине ожидается жара до +36 градусов.

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