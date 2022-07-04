Грозы, град и сильный ветер: где в Украине ждать непогоды завтра

В понедельник, 5 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В частности, грозы, град и сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Telegram .

Так, завтра днем на Закарпатье, Прикарпатье, Волыни и в Ровенской области ожидаются грозы. При этом в отдельных районах прогнозируются град и шквальный ветер, скорость которого составит 15-20 м/с.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Первый уровень опасности (желтый) - это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.