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Грози, град і сильний вітер: де в Україні чекати негоди завтра

Фото: завтра в декількох регіонах України очікується негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 5 липня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Зокрема, грози, град і сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС України у Telegram.

Так, завтра вдень на Закарпатті, Прикарпатті, Волині та в Рівненській області очікуються грози. При цьому в окремих районах прогнозуються град і шквальний вітер, швидкість якого складе 15-20 м/с.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Перший рівень небезпеки (жовтий) - це рівень небезпеки, при якому погодні умови можуть призвести до порушення служб електропостачання, зв'язку, будівництва, комунальних служб та порушення або обмеження на окремих ділянках доріг руху транспорту.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується спека до + 36 градусів.

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