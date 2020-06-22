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Грози, град і шквали: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Новини » Суспільство     22.06.2020 - 14:47
Грози, град і шквали: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
Фото: град (pixabay.com)

Погіршення погодних умов очікується на більшій частині території країни

У понеділок, 22 червня, синоптики попередили про погіршення погоди в Україні. Очікуються грози, град та шквали.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, погіршення погодних умов очікується на більшій частині території країни.

"За даними Укргідрометцентру 23 червня у Києві гроза, у Київській області вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. 23 червня в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в західних, вдень місцями та в північних та Вінницькій областях значні дощі. У Карпатах і на Прикарпатті 23 червня сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 червня в Україні через негоду було знеструмлено 112 населених пунктів у п'яти областях.

Як повідомляло РБК-Україна, синоптики попередили про підвищення рівня води в річках до 2 метрів.

Також повідомлялося, що у Чорнобильській зоні спалахнув нова пожежа.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ГідрометцентрГрадгроза
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