Грозы, град, дожди и шквалы: где завтра ждать непогоды

Так, по прогнозам синоптиков, во всех областях, кроме западных, завтра будут дожди, а местами грозы. При этом в восточной части страны днем в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

ГСЧС также предупреждает, что 3 августа на Левобережье ожидаются грозы.

Температура ночью опустится до 14-19 градусов, в западных областях - до 10-15 градусов. Днем прогнозируется 22-27 градусов тепла, на Закарпатье и юге Одесской области - до 30 градусов.