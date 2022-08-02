Грози, град, дощі і шквали: де завтра чекати негоди

Так, за прогнозами синоптиків, у всіх областях, окрім західних, завтра будуть дощі, а місцями грози. При цьому у східній частині країни вдень в окремих районах очікується град та шквали 15-20 м/с.

ДСНС також попереджає, що 3 серпня на Лівобережжі очікуються грози.

Температура вночі опуститься до 14-19 градусів, у західних областях - до 10-15 градусів. Вдень прогнозується 22-27 градусів тепла, на Закарпатті та півдні Одеської області - до 30 градусів.