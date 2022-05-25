Грозы и дожди вернутся в один из регионов: проноз погоды на сегодня

Сегодня, 25 мая почти по всей Украине сухо, местами воздух прогреется до +26. При этом на запад вернутся дожди и грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня по всей стране без осадков, лишь днем в западных областях местами кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно южный, на Правобережье северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +23 +25, ночью +8 +10 градусов.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в следующем месяце.
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