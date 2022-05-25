Грози та дощі повернуться в один із регіонів: проноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 25 травня майже по всій Україні сухо, місцями повітря прогріється до +26. При цьому на захід повернуться дощі та грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні по всій країні без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер переважно південний, на Правобережжі північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +23 +25, вночі +8 +10 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в наступному місяці.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.