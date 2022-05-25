Грози та дощі повернуться в один із регіонів: проноз погоди на сьогодні
Фото: сьогодні погода буде сухою, лише на заході дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 25 травня майже по всій Україні сухо, місцями повітря прогріється до +26. При цьому на захід повернуться дощі та грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні по всій країні без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер переважно південний, на Правобережжі північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +8 +10, вдень +19 +24 градусів;
- на заході вночі +9 +14 градусів, а вдень +22 +26;
- у східних областях вночі +6 +9, вдень +19 +21 градусів;
- на півдні країни вночі +9 +13 градусів, а вдень +19 +24;
- у центральних областях вночі +7 +9, вдень +20 +26 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +23 +25, вночі +8 +10 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в наступному місяці.
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