Грозы, дожди, похолодание: прогноз погоды на первый день лета

В первый день лета погода ухудшится в большинстве областей. Ожидаются дожди и грозы.
Сегодня грозовые дожди в северных, восточных, частичной центральных и южных областях.
Температура воздуха днем на востоке составит +16+20, а ночью будет +6+12. В центральных областях днем будет +13+19, а ночью +5+11.
На западе страны сегодня днем будет +13+18, а ночью +3+7. В западной части Украины не будет дождей, но придет похолодание.
Сегодня в Киеве грозовые дожди. Температура воздуха днем составит +13+15, а ночью будет +6+8.
Напомним, штормовой ветер и ливень накроют часть Украины в первый день лета.
Отметим, синоптики рассказали, когда в Украину придет долгожданное потепление.
Кроме того, погода в июне в Украине ожидается не самая благоприятная. Первый месяц лета будет дождливым, возможны сильные грозы.