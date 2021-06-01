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Грози, дощі, похолодання: прогноз погоди на перший день літа

Автор: Анастасія Рокитна

У перший день літа погода погіршиться у більшості областей. Очікуються дощі та грози.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні грозові дощі у північних, східних, часково центральних та південних областях.

Температура повітря вдень на сході складе +16+20, а вночі буде +6+12. У центральних областях вдень буде +13+19, а вночі +5+11.

На заході країни сьогодні вдень буде +13+18, а вночі +3+7. У західній частині України не буде дощів, але прийде похолодання.

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві грозові дощі. Температура повітря вдень складе +13+15, а вночі буде +6+8.

Нагадаємо, штормовий вітер та злива накриють частину України у перший день літа.

Зазначимо, синоптики розповіли, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.

Крім того, погода в червні в Україні очікується не найсприятливіша. Перший місяць літа буде дощовим, можливі сильні грози.

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