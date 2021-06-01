Грози, дощі, похолодання: прогноз погоди на перший день літа

Прогноз у всіх областях

Сьогодні грозові дощі у північних, східних, часково центральних та південних областях.

Температура повітря вдень на сході складе +16+20, а вночі буде +6+12. У центральних областях вдень буде +13+19, а вночі +5+11.

На заході країни сьогодні вдень буде +13+18, а вночі +3+7. У західній частині України не буде дощів, але прийде похолодання.

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві грозові дощі. Температура повітря вдень складе +13+15, а вночі буде +6+8.