Грозы, дожди и до +22: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 1 мая в Украине погода местами будет дождливой и с грозами. При этом днем столбики термометра в некоторых регионах покажут до +22.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков сегодня в Украине почти без осадков, только в западных и северных областях днем местами небольшой кратковременный дождь, ожидается гроза. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. В восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы прогнозируют заморозки от 0 до -3.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице осадков не ожидается. Лишь местами в области днем небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, умеренный. Температура по области ночью + 3 +8, а днем +15 + 20 градусов тепла.
В Киеве ночью +5 +7 градусов, а днем +16 +18.
Напомним, ранее синоптики предупреждали, что заморозки в Украине вернутся в 5 областей.
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