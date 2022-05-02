Грози, дощі та до +22: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 1 травня в Україні погода місцями буде дощовою та з грозами. При цьому вдень стовпчики термометра в деяких регіонах покажуть до +22.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків сьогодні в Україні майже без опадів, лише у західних та північних областях вдень місцями невеликий короткочасний дощ, очікується гроза. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. У східних та північно-східних областях на поверхні ґрунту прогнозують заморозки від 0 до -3.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці опадів не очікується. Лише місцями в області вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південний, помірний. Температура по області вночі +3 +8, а вдень +15 +20 градусів тепла.
У Києві вночі +5 +7 градусів, а вдень +16 +18.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що заморозки в Україні повернуться до 5 областей.
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