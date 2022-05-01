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Заморозки вернутся в 5 областей: синоптики сделали прогноз на ночь 2 мая

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Украина, Воскресенье 01 мая 2022 14:17
Заморозки вернутся в 5 областей: синоптики сделали прогноз на ночь 2 мая Фото: 2 мая ожидают заморозки в пяти областях (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский гидрометеорологический центр предостерег жителей ряда областей от опасных погодных явлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Укргидрометцентра в Facebook.

Во вторые сутки мая на территории нескольких областей ожидают заморозки на почве. Следует быть готовыми к погодному сюрпризу в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

"2 мая ночью в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°. I уровень опасности, желтый", – говорится в сообщении.

Заморозки вернутся в 5 областей: синоптики сделали прогноз на ночь 2 мая

К слову, российские оккупанты нанесли удар по школе со столетней историей в Харьковской области.

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