Грозы и до +32 днем: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 13 июня, в Украине будет жаркая погода. Восточные, а также частично западные и южные регионы накроют дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр
По данным синоптиков, сегодня осадки ожидаются в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Волынской и Львовской областях.
Ветер преимущественно северный со скоростью до 3-8 м / с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице и Киевской области будет сухая погода. Ветер северный, 3-8 м/с. Столбики термометров днем покажут +28 +31 градус, а ночью +14 +18.
Напомним, по данным синоптиков, погода летом будет аномально жаркой и с дефицитом осадков.
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