Грози та до +32 вдень: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 13 червня, в Україні буде спекотна погода. Східні, а також частково західні та південні регіони накриють дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр
За даними синоптиків, сьогодні опади очікують у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Волинській та Львівській областях.
Вітер переважно північний зі швидкістю до 3-8 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці та Київській області буде суха погода. Вітер північний, 3-8 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +28 +31 градус, а вночі +14 +18.
Нагадаємо, за даними синоптиків, погода влітку буде аномально спекотною та з дефіцитом опадів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.