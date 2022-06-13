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Грози та до +32 вдень: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: в Україні сьогодні буде місцями волого та спекотно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 13 червня, в Україні буде спекотна погода. Східні, а також частково західні та південні регіони накриють дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні опади очікують у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Волинській та Львівській областях.

Вітер переважно північний зі швидкістю до 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +14 +19, вдень +27 +30 градусів;
  • на заході вночі +14 +16 градусів, а вдень +27 +29;
  • у східних областях вночі +16 +18, вдень +29 +31 градус;
  • на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +28 +32;
  • у центральних областях вночі +16 +18, вдень +27 +30 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці та Київській області буде суха погода. Вітер північний, 3-8 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +28 +31 градус, а вночі +14 +18.

Нагадаємо, за даними синоптиків, погода влітку буде аномально спекотною та з дефіцитом опадів.

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Погода в УкраїніГідрометцентр