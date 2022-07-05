ru ua
Вт, 05 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Знову грозові дощі та спека: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Україна, Вівторок 05 липня 2022 07:00
Знову грозові дощі та спека: прогноз погоди на сьогодні Фото: на заході 5 липня пройдуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 5 липня, в Україні знову очікується спекотна погода. Стовпчики термометрів вдень в середньому покажуть до +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на заході очікуються дощі з грозами. Крім того, опади будуть супроводжуватися шквальними поривами вітру у деяких регіонах.

На іншій території України буде суха та сонячна погода. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +16 +20, вдень +30 +33 градуси;
  • на заході вночі +15 +18 градусів, а вдень +29 +32;
  • у східних областях вночі +16 +18, вдень +30 +33 градуси;
  • на півдні країни вночі +17 +19 градусів, а вдень +29 +34;
  • у центральних областях вночі +17 +19, вдень +31 +34 градуси.

Знову грозові дощі та спека: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні у столиці вдень та вночі без опадів. Вітер північний до 8 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +16 +19, а вдень +30 +33 градуси.

Знову грозові дощі та спека: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, синоптики оновили прогноз погоди на липень та зазначили, що українців чекають зливи і засуха.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр
NEWS
У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями
У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями
DAILY
Олексій Кулеба, Київська ОВА: Сили оборони на своїх місцях у повній бойовій готовності
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба, Київська ОВА: Сили оборони на своїх місцях у повній бойовій готовності