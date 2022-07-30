Грозовые дожди и жара до +34: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 30 июля погода будет дождливой и с грозами на западе. При этом на других территориях сухо и жарко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, осадков в большинстве областей не ожидается, только днем в западных местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточных направлений, на Правобережье с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +12 +16, днем +25 +29 градусов;
- на западе ночью +13 +18 градусов, а днем +25 +34;
- в восточных областях ночью +16 +18, днем +28 +31 градус;
- на юге страны ночью + 17 + 21 градус, а днем +30 +33;
- в центральных областях ночью +14 +16, днем +27 +30 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16, а днем +27 +29.
Напомним, что синоптики обновили прогноз на последний месяц лета.
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