ua ru
Сб, 30 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Грозовые дожди и жара до +34: какой будет погода в Украине сегодня

Новина українською →
Украина, Суббота 30 июля 2022 07:00
Грозовые дожди и жара до +34: какой будет погода в Украине сегодня Фото: погода в Украине сегодня будет с дождями на западе и жарой (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 30 июля погода будет дождливой и с грозами на западе. При этом на других территориях сухо и жарко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, осадков в большинстве областей не ожидается, только днем в западных местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточных направлений, на Правобережье с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +12 +16, днем +25 +29 градусов;
  • на западе ночью +13 +18 градусов, а днем +25 +34;
  • в восточных областях ночью +16 +18, днем +28 +31 градус;
  • на юге страны ночью + 17 + 21 градус, а днем +30 +33;
  • в центральных областях ночью +14 +16, днем +27 +30 градусов.

Грозовые дожди и жара до +34: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16, а днем +27 +29.

Грозовые дожди и жара до +34: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, что синоптики обновили прогноз на последний месяц лета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Коммунальные тарифы во время войны расти не будут. Рада установила мораторий
Коммунальные тарифы во время войны расти не будут. Рада установила мораторий
DAILY
Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине