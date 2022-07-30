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Грозові дощі та спека до +34: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Субота 30 липня 2022 07:00
Грозові дощі та спека до +34: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: погода в Україні сьогодні буде з дощами на заході та спекою (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 30 липня погода буде дощовою та з грозами на заході. При цьому на інших територіях сухо та спекотно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, опадів у більшості областей не очікується, лише вдень у західних місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східних напрямків, на Правобережжі з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +12 +16, вдень +25 +29 градусів;
  • на заході вночі +13 +18 градусів, а вдень +25 +34;
  • у східних областях вночі +16 +18, вдень +28 +31 градус;
  • на півдні країни вночі +17 +21 градус, а вдень +30 +33;
  • у центральних областях вночі +14 +16, вдень +27 +30 градусів.

Грозові дощі та спека до +34: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер вночі північно-східний, вдень південно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +16, а вдень +27 +29.

Грозові дощі та спека до +34: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, що синоптики оновили прогноз на останній місяць літа.

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