Грозовые дожди на западе, севере и в центре: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 27 августа, в западных, северных и некоторых центральных областях будут наблюдаться грозы и дожди, однако во всех остальных регионах ожидается сухая и жаркая погода. Температура воздуха в стране будет колебаться от +21 до +30 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, дождливо сегодня будет во всех западных и северных регионах, а также в Винницкой, Киевской, Житомирской и Черкасской областях. На всей остальной территории страны будет наблюдаться умеренная облачность.

В западных областях температура воздуха днем будет в пределах +21 +24, а ночью столбики термометров опустятся до +12 +15 тепла.

В центральных и северных областях температура воздуха днем ожидается от +21 до +29, а ночью от +12 до +15.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +30, а ночью она опустится до +12 +18 градусов.

Фото: погода в Украине на 27 августа (meteo.gov.uа)

Прогноз в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня будут идти дожди. Температура воздуха днем будет в пределах +21 +25, а ночью она ожидается от +12 до +15.

Фото: погода в Киеве и области на 27 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, в Украине до 28 августа ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также РБК-Украина ранее писало, что в Виннице из-за сильных дождей и порывов ветра произошло подтопление частных домохозяйств и падение деревьев.