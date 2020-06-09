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Грозовые дожди на западе и до +33 в остальных регионах: погода в Украине на сегодня

Новости » Общество     09.06.2020 - 08:00
Грозовые дожди на западе и до +33 в остальных регионах: погода в Украине на сегодня
Фото: жара в Киеве (GettyImages)

В большинстве областей ожидается солнечная погода

Погода в Украине во вторник, 9 июня, будет солнечной, за исключением западных областей. Ожидается до +33 тепла в центре и на юго-востоке страны.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня в большинстве регионов страны будет солнечная погода. Лишь в западных областях ожидаются дожди с грозами. Ветер по всей Украине будет от 5 до 10 метров за секунду.

Так, в юго-восточных областях будет наибольшая жара - днем столбики термометров покажут от +26 до +33 тепла, а ночью будут в пределах +14 +18 градусов.

В центральных и северных областях также будет жарко - ожидается от +29 до +32 тепла, ночью будет от +15 до +18 градусов.

На западе днем будет от +23 до +27 тепла, а ночью столбики термометров покажут от +12 до +16 градусов. Во всех областях западной Украины пройдут дожди с грозами.

Грозовые дожди на западе и до +33 в остальных регионах: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине на 9 июня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируют солнечную погоду. Днем температура покажет от +29 до +32 тепла, а ночью ожидается от +15 до +18 градусов.

Грозовые дожди на западе и до +33 в остальных регионах: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 9 июня (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках бассейна Припяти.

Также РБК-Украина сообщало, что в июне 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.

Кроме этого, в Киев пришло метеорологическое лето с опозданием на три недели.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ГидрометцентрПогода
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