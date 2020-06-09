Грозові дощі на заході і до +33 в інших регіонах: погода в Україні на сьогодні

Фото: спека в Києві (GettyImages)

У більшості областей очікується сонячна погода

Погода в Україні у вівторок, 9 червня, буде сонячною, за винятком західних областей. Очікується до +33 тепла в центрі та на південному сході країни.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні в більшості регіонів країни буде сонячна погода. Лише у західних областях очікуються дощі з грозами. Вітер по всій Україні буде від 5 до 10 метрів за секунду.

Так, у південно-східних областях буде найбільша спека - вдень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +33 тепла, а вночі будуть в межах +14 +18 градусів.

У центральних і північних областях також буде спекотно - очікується від +29 до +32 тепла, вночі буде від +15 до +18 градусів.

На заході вдень буде від +23 до +27 тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть від +12 до +16 градусів. У всіх областях західної України пройдуть дощі з грозами.

Фото: погода в Україні на 9 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні прогнозують сонячну погоду. Вдень температура покаже від +29 до +32 тепла, а вночі очікується від +15 до +18 градусів.

Фото: погода в Києві та області на 9 червня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про підвищення рівня води в річках басейну Прип'яті.

Також РБК-Україна повідомляло, що у червні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 18-22 градусів тепла.

Крім цього, в Київ прийшло метеорологічне літо з запізненням на три тижні.

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Автор: Максим Зайченко