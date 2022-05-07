Грозовые дожди и заморозки: синоптики дали прогноз погоды на завтра

В Украине завтра, 8 мая синоптики прогнозируют дожди и грозы в северных и западных регионах. При этом на востоке страны ночью ожидаются заморозки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, завтра в западных, северных и Винницкой областях местами кратковременные дожди, днем местами с грозами, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, днем в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.
На востоке ночью на поверхности почвы заморозки от 0 до 3 градусов. Температура воздуха в среднем будет колебаться ночью от +7 до +11, а днем +20 +22 градусов.
В столице завтра ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный. Столбики термометра днем покажут +20 +22 градуса, ночью +9 +11.
Напомним, сегодня в Украине ожидается теплая погода. Однако на западе и местами на севере страны пройдут дожди.
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