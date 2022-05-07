Грозовые дожди и заморозки: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра в западных, северных и Винницкой областях местами кратковременные дожди, днем местами с грозами, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, днем в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

На востоке ночью на поверхности почвы заморозки от 0 до 3 градусов. Температура воздуха в среднем будет колебаться ночью от +7 до +11, а днем +20 +22 градусов.

Погода в Киеве

В столице завтра ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный. Столбики термометра днем покажут +20 +22 градуса, ночью +9 +11.