Грозові дощі та заморозки: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра в західних, північних та Вінницькій областях місцями короткочасні дощі, вдень подекуди з грозами, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, вдень у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

На сході вночі на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3 градусів. Температура повітря в середньому коливатиметься вночі від +7 до +11, а вдень +20 +22 градусів.

Погода в Києві

У столиці завтра вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер переважно південно-східний, помірний. Стовпчики термометра вдень покажуть +20 +22 градуси, вночі +9 +11.