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Ряд регионов Украины накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Суббота 07 мая 2022 07:00
Ряд регионов Украины накроют дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине 7 мая будет теплой и влажной (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 7 мая, в Украине ожидается теплая погода. Однако на западе и местами на севере страны пройдут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в западных и местами северных регионах будет влажно. Дожди пройдут в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях. Ветер преимущественно юго-восточный с порывами до 5-10 м/с.

Температура воздуха днем составит:

  • в северных областях ночью +3 +7, днем +18 +20 градусов;
  • на западе ночью +7 +9 градусов, а днем +19 +21;
  • в восточных областях ночью +3 +5, днем +16 +19 градусов;
  • на юге страны ночью +5 +8 градусов, а днем +18 +20;
  • в центральных областях ночью +3 +5, днем +18 +20 градусов.

Ряд регионов Украины накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня днем и ночью без осадков. Ветер юго-восточный до 5-10 м/с. Температура по области и в Киеве ночью будет +4 +6 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут до +18 +20 градусов.

Ряд регионов Украины накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

Напомним, синоптики предупредили, что в некоторых регионах Украины ожидают ночные заморозки.

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