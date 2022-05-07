Ряд регионов Украины накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 7 мая, в Украине ожидается теплая погода. Однако на западе и местами на севере страны пройдут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в западных и местами северных регионах будет влажно. Дожди пройдут в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях. Ветер преимущественно юго-восточный с порывами до 5-10 м/с.

Температура воздуха днем составит:

в северных областях ночью +3 +7, днем +18 +20 градусов;

на западе ночью +7 +9 градусов, а днем +19 +21;

в восточных областях ночью +3 +5, днем +16 +19 градусов;

на юге страны ночью +5 +8 градусов, а днем +18 +20;

в центральных областях ночью +3 +5, днем +18 +20 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня днем и ночью без осадков. Ветер юго-восточный до 5-10 м/с. Температура по области и в Киеве ночью будет +4 +6 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут до +18 +20 градусов.