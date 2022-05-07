Ряд регионов Украины накроют дожди: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 7 мая, в Украине ожидается теплая погода. Однако на западе и местами на севере страны пройдут дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня в западных и местами северных регионах будет влажно. Дожди пройдут в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях. Ветер преимущественно юго-восточный с порывами до 5-10 м/с.
Температура воздуха днем составит:
- в северных областях ночью +3 +7, днем +18 +20 градусов;
- на западе ночью +7 +9 градусов, а днем +19 +21;
- в восточных областях ночью +3 +5, днем +16 +19 градусов;
- на юге страны ночью +5 +8 градусов, а днем +18 +20;
- в центральных областях ночью +3 +5, днем +18 +20 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня днем и ночью без осадков. Ветер юго-восточный до 5-10 м/с. Температура по области и в Киеве ночью будет +4 +6 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут до +18 +20 градусов.
Напомним, синоптики предупредили, что в некоторых регионах Украины ожидают ночные заморозки.
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