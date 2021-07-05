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Грозовые дожди по всей Украине: прогноз погоды на сегодня

Автор: Дмитрий Левицкий

Погода в Украине сегодня, 5 июля, будет дождливой во всех областях. Вместе с тем синоптики предупреждают о повсеместных грозах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в областях

Синоптики прогнозируют, что осадки и грозы не обойдут сегодня ни одну область Украины. На юге ожидаются ливни.

Температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +31 градуса. Ночью термометры покажут от +12 до +21 градуса.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве сегодня также будет дождливая погода. Столицу предупреждают и о грозах. Температура воздуха днем составит 26-28 градусов, а ночью термометры киевлян покажут от +17 до +19.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на первые дни недели.

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