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Грозові дощі по всій Україні: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Дмитро Левицький

Погода в Україні сьогодні, 5 липня, буде дощовою у всіх областях. Разом з тим синоптики попереджають про повсюдні грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в областях

Синоптики прогнозують, що опади та грози не оминуть сьогодні жодну область України. На півдні очікуються зливи.

Температура повітря вдень коливатиметься від +24 до +31 градуса. Вночі термометри покажуть від +12 до +21 градуса.

Прогноз погоди в Києві

У Києві сьогодні також буде дощова погода. Столицю попереджають і про грози. Температура повітря вдень становитиме 26-28 градусів, а вночі термометри киян покажуть від +17 до +19.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на перші дні тижня.

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