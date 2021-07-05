Грозові дощі по всій Україні: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 5 липня, буде дощовою у всіх областях. Разом з тим синоптики попереджають про повсюдні грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.
Синоптики прогнозують, що опади та грози не оминуть сьогодні жодну область України. На півдні очікуються зливи.
Температура повітря вдень коливатиметься від +24 до +31 градуса. Вночі термометри покажуть від +12 до +21 градуса.
У Києві сьогодні також буде дощова погода. Столицю попереджають і про грози. Температура повітря вдень становитиме 26-28 градусів, а вночі термометри киян покажуть від +17 до +19.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на перші дні тижня.