Грозові дощі по всій країні і до +31 тепла: погода в Україні на сьогодні

Фото: гроза (Pixabey)

На сході буде тепліше, ніж в інших регіонах

Погода в Україні у понеділок, 15 червня, буде такою ж похмурою і з грозовими дощами. Очікується до +31 тепла в східних областях.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у всіх регіонах пройдуть грозові дощі, буде хмарна погода в денний і нічний час доби. Вітер по Україні сягне від 5 до 10 метрів за секунду.

Так, у західних областях буде прохолодніше, ніж в інших регіонах. Температура повітря становитиме +23 до +26 тепла вдень, а вночі стовпчики термометрів покажуть від +12 до +17 градусів.

На південному сході України буде тепліше - вдень буде від +23 до +31 тепла, а вночі в межах +15 +18 градусів. Найбільша спека очікується в Донецькій і Луганській областях.

У центральних і північних областях очікується від +25 до +28 тепла, а вночі від +14 до +18 градусів.

Фото: погода в Україні на 15 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні прогнозують похмуру і дощову погоду з грозами. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +28 тепла, а вночі очікується від +16 до +18 градусів.

Фото: погода в Києві та області на 15 червня (meteo.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що повінь у Чернівецькій області розмила дороги у декількох селах.

Схожа ситуація спостерігалася у Закарпатській області, де через ускладнення погодних умов було затоплене село Приборжавське, негода також зруйнувала 4 мостові переходи.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про підвищення рівня води в українських річках.

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Автор: Максим Зайченко