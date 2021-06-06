Грозовые дожди возвращаются в Украину: прогноз погоды на сегодня

Погода по Украине

Почти на всей территории страны ожидаются осадки в течение дня. Дожди с грозами прогнозируют во всех областях, кроме Житомирской, Ровенской и Херсонской. Там в течение дня будет облачно с прояснением.

Температура воздуха днем будет колебаться на отметках от +21 до +23 градусов тепла. Ночью показатели опустятся до +10-12 градусов.

Синоптическая ситуация по всем территории страны сегодня в течение дня будет фактически одинаковой.

Погода в Киеве

Температура воздуха в Киеве в течение дня будет колебаться на отметках от +21 до 23 градусов. Ночью столбики термометра будут показывать + 12-14 градусов.

В то же время, синоптики прогнозируют грозовые дожди в столице 5 июня.