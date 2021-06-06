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Грозові дощі повертаються в Україну: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Инна Собора

В Україні сьогодні прогнозують теплу погоду. Водночас, в країну після незначної перерви повернуться грозові дощі.

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Погода по Україні

Майже на всій території країни очікуються опади протягом дня. Дощі з грозами прогнозують в усіх областях, окрім Житомирської, Рівненської та Херсонської. Там протягом дня буде хмарно з проясненням.

Температура повітря вдень буде коливатися на позначках від +21 до +23 градусів тепла. Вночі показники опустяться до +10-12 градусів.

Синоптична ситуація по всіх території країни сьогодні протягом дня буде фактично однаковою.

Погода в Києві

Температура повітря в Києві протягом дня буде коливатися на позначках від +21 до 23 градусів. Вночі стовбчики термометра показуватимуть +12-14 градусів.

Водночас, синоптики прогнозують грозові дощі в столиці протягом 5 червня.

Нагадаємо, кілька днів тому у Маріуполі через проливний дощ залило будинки і вулиці водою у всіх районах міста. Рясні опади затопили квартири в багатоповерхівках.

РБК-Україна писало, що синоптики назвали дату потепління в Україні до +25 градусів і вище.

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