Грозові дощі повертаються в Україну: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні прогнозують теплу погоду. Водночас, в країну після незначної перерви повернуться грозові дощі.
Майже на всій території країни очікуються опади протягом дня. Дощі з грозами прогнозують в усіх областях, окрім Житомирської, Рівненської та Херсонської. Там протягом дня буде хмарно з проясненням.
Температура повітря вдень буде коливатися на позначках від +21 до +23 градусів тепла. Вночі показники опустяться до +10-12 градусів.
Синоптична ситуація по всіх території країни сьогодні протягом дня буде фактично однаковою.
Температура повітря в Києві протягом дня буде коливатися на позначках від +21 до 23 градусів. Вночі стовбчики термометра показуватимуть +12-14 градусів.
Водночас, синоптики прогнозують грозові дощі в столиці протягом 5 червня.
Нагадаємо, кілька днів тому у Маріуполі через проливний дощ залило будинки і вулиці водою у всіх районах міста. Рясні опади затопили квартири в багатоповерхівках.
РБК-Україна писало, що синоптики назвали дату потепління в Україні до +25 градусів і вище.