Грозові дощі повертаються в Україну: прогноз погоди на сьогодні

Погода по Україні

Майже на всій території країни очікуються опади протягом дня. Дощі з грозами прогнозують в усіх областях, окрім Житомирської, Рівненської та Херсонської. Там протягом дня буде хмарно з проясненням.

Температура повітря вдень буде коливатися на позначках від +21 до +23 градусів тепла. Вночі показники опустяться до +10-12 градусів.

Синоптична ситуація по всіх території країни сьогодні протягом дня буде фактично однаковою.

Погода в Києві

Температура повітря в Києві протягом дня буде коливатися на позначках від +21 до 23 градусів. Вночі стовбчики термометра показуватимуть +12-14 градусів.

Водночас, синоптики прогнозують грозові дощі в столиці протягом 5 червня.