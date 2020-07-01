Грозові дощі у східній Україні та спека до +33: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

У Києві очікується помірна хмарність

Сьогодні, 1 липня, погода в Україні буде спекотною, однак з дощами та грозами у східних та деяких північних регіонах. Температура повітря вдень коливатиметься від +25 до +33 градусів тепла.

Про це свідчать дані УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні дощі накриють усі західні регіони, а також Херсонську область і Крим. На всій іншій території України буде похмуро, однак без опадів.

У західних областях температура вдень становитиме від +25 до +28 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +14 +18.

У центральних та північних областях температура вдень очікується від +25 до +29 градусів, а вночі від +15 до +18 градусів тепла.

У південних та східних областях температура вдень буде від +26 до +33, а вночі в межах +16 +22 градуси.

Фото: погода в Україні на 1 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні очікується помірна хмарність. Температура повітря вдень коливатиметься від +25 до +29 градусів, а вночі від +14 до +19.

Фото: погода в Київській області на 1 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 35 населених пунктів у двох областях.

Крім того, якою буде погода у липні, розповіли синоптики з Українського гідрометцентру.

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Автор: Андрій Козловський