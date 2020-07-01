ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Грозові дощі у східній Україні та спека до +33: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     01.07.2020 - 08:00
Грозові дощі у східній Україні та спека до +33: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

У Києві очікується помірна хмарність

Сьогодні, 1 липня, погода в Україні буде спекотною, однак з дощами та грозами у східних та деяких північних регіонах. Температура повітря вдень коливатиметься від +25 до +33 градусів тепла.

Про це свідчать дані УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні дощі накриють усі західні регіони, а також Херсонську область і Крим. На всій іншій території України буде похмуро, однак без опадів.

У західних областях температура вдень становитиме від +25 до +28 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +14 +18.

У центральних та північних областях температура вдень очікується від +25 до +29 градусів, а вночі від +15 до +18 градусів тепла.

У південних та східних областях температура вдень буде від +26 до +33, а вночі в межах +16 +22 градуси.

Грозові дощі у східній Україні та спека до +33: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні на 1 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні очікується помірна хмарність. Температура повітря вдень коливатиметься від +25 до +29 градусів, а вночі від +14 до +19.

Грозові дощі у східній Україні та спека до +33: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Київській області на 1 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 35 населених пунктів у двох областях.

Крім того, якою буде погода у липні, розповіли синоптики з Українського гідрометцентру.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ГідрометцентрПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся