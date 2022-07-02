Грозовые дожди, ветер и град: прогноз погоды на завтра

Так, в западных областях температура воздуха днем повысится до 28-32 градусов тепла. В центральных, северных, южных и восточных регионах Украины ожидается жара до 30-32 градусов.

Ночью температура по всей стране будет колебаться в районе 15-19 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, 3 июля в западных областях ожидаются грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).