Грозові дощі, вітер і град: прогноз погоди на завтра

Так, у західних областях температура повітря вдень підвищиться до 28-32 градусів тепла. У центральних, північних, південних і східних регіонах України очікується спека до 30-32 градусів.

Вночі температура по всій країні коливатиметься в районі 15-19 градусів тепла.

За прогнозами синоптиків, 3 липня в західних областях очікуються грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).