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Грозові дощі, вітер і град: прогноз погоди на завтра

Фото: дощ у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У неділю, 3 липня, на заході України очікуються дощі з грозами, місцями град. На решті території країни буде спекотно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, у західних областях температура повітря вдень підвищиться до 28-32 градусів тепла. У центральних, північних, південних і східних регіонах України очікується спека до 30-32 градусів.

Вночі температура по всій країні коливатиметься в районі 15-19 градусів тепла.

За прогнозами синоптиків, 3 липня в західних областях очікуються грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря в червні в Києві склала 21,7 градусів тепла. Це на 2,2 градусів вище кліматичної норми. Червень 2022 року в Києві увійшов до десятки найтепліших в історії.

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