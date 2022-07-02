Четыре температурных рекорда: июнь в Киеве вошел в десятку самых теплых в истории
Среднемесячная температура воздуха в июне 2022 года в Киеве составила 21,7 градусов тепла. Это на 2,2 градусов выше климатической нормы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральную геофизическую обсерваторию.
По данным климатологов, в первом месяце лета было зафиксировано четыре температурных рекорда, он стал седьмым самым теплым в столице за 142 года наблюдений.
Холоднее всего в Киеве было 22 июня, когда минимальная температура опустилась до 11,8 градусов тепла, а теплее всего - 29 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до 34,4 градусов тепла, установив таким образом температурный рекорд.
Июнь оказался скупым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 42 мм, или 57% климатической нормы.
Напомним, в июле 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется 21-26 градусов тепла (в Карпатах 17-19 градусов). Это на 1,5-2 градусов выше нормы
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