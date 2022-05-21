Грозовые дожди и шквалы: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 21 мая, в большинстве регионов ожидаются грозовые дожди и ветер. Однако, несмотря на осадки, похолодание не прогнозируется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр
По данным синоптиков, практически на всей территории страны пройдут дожди с грозами. Сухо будет только на юге, в частности в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.
Столбики термометров покажут максимально +28 градусов. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 12 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице и Киевской области также ожидаются осадки в виде грозового дождя. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +19 +23 градусов, а ночью +11 +15.
Ранее мы сообщали, что на сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине.
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