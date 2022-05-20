В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение
На субботу, 21 мая, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Почти на всей территории страны, включая Киев, ожидаются грозы и сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"21 мая днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В частности, синоптики объявили первый уровень опасности.
В свою очередь в КГГА рекомендовали жителям столицы во время сильного ветра плотно закрыть окна домов, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, сегодня северные регионы Украины накроют дожди.
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