Грозові дощі та шквали: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 21 травня, у більшості регіонів очікуються грозові дощі та вітер. Проте, не дивлячись на опади, похолодання не прогнозується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Сьогодні в столиці та Київській області також очікуються опади у вигляді грозового дощу. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +19 +23 градусів, а вночі +11 +15.

Стовпчики термометрів покажуть максимально +28 градусів. Вітер переважно північно-західний з поривами до 12 м/с.

За даними синоптиків, практично на всій території країни пройдуть дощі з грозами. Сухо буде лише на півдні, зокрема в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

Раніше ми повідомляли, що на сьогодні синоптики оголосили штормове попередження в Україні.

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