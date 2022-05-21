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Грозові дощі та шквали: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: сьогодні в Україні прогнозуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 21 травня, у більшості регіонів очікуються грозові дощі та вітер. Проте, не дивлячись на опади, похолодання не прогнозується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Погода в Україні

За даними синоптиків, практично на всій території країни пройдуть дощі з грозами. Сухо буде лише на півдні, зокрема в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

Стовпчики термометрів покажуть максимально +28 градусів. Вітер переважно північно-західний з поривами до 12 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +9 +15, вдень +20 +24 градусів;
  • на заході вночі +11 +14 градусів, а вдень +22 +27;
  • у східних областях вночі +8 +11, вдень +18 +22 градусів;
  • на півдні країни вночі +12 +14 градусів, а вдень +24 +27;
  • у центральних областях вночі +10 +13, вдень +23 +26 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці та Київській області також очікуються опади у вигляді грозового дощу. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +19 +23 градусів, а вночі +11 +15.

Раніше ми повідомляли, що на сьогодні синоптики оголосили штормове попередження в Україні.

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