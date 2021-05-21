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Грозовые дожди отошли и потеплело: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

В Украину пришло потепление. Синоптики прогнозируют, что сегодня отойдут грозовые дожди, но ненадолго.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня будет сухо и солнечно во всех областях. В западных регионах сегодня будет тепло, днем +17+20, а ночью +5+9. На юге страны днем ожидается +17+22, а ночью +10+14. Только в Одесской области будет гроза с дождем.

В центре страны днем будет +17+21, а ночью +8+11. На севере страны днем будет +17+19, а ночью +7+9. В восточных областях, как ожидается, будет жара. Днем там будет +21+25, а ночью +10+14.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня также солнечно и сухо. Днем ожидается +17+19, а ночью +9+11.

Напомним, синоптическая ситуация изменится, на Украину надвигается антициклон VESNA.

Отметим, Украина сейчас находится в поле пониженного давления, что вызывает дожди и грозы. Уже в пятницу-субботу, 21-22 мая, дожди прекратятся, но значительного потепления не ожидается.

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