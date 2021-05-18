Грозовые дожди на день отойдут из Украины: синоптики назвали дату

Синоптики сообщают, что до пятницы во всех областях Украины будут ливень и гроза. Вместе с дождями в Украину пришло незначительное похолодание.

Завтра днем на западе будет +15+19, а ночью +9+12. В западных областях днем будет +17+19, а ночью +11+13. В центре будет +17+19, а ночью +10+13.

Только один день за всю неделю в Украине будет солнечным и жарким - 22 мая. После этого в областях снова будут дожди и грозы.