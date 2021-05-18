Грозові дощі на день відійдуть з України: синоптики назвали дату

Синоптики повідомляють, що до п'ятниці у всіх областях України будуть злива та гроза. Разом з дощами в Україну прийшло незначне похолодання.

Завтра вдень на заході буде +15+19, а вночі +9+12. У західних областях вдень буде +17+19, а вночі +11+13. В центрі буде +17+19, а вночі +10+13.

Тільки один день за весь тиждень в Україні буде сонячним та спекотним - 22 травня. Після цього в областях знову будуть дощі та грози.