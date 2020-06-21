Грозові дощі й до +32 на сході: погода в Україні на сьогодні

Фото: дощ у Києві (РБК-Україна)

Сьогодні всю Україну накриють дощі

Погода в Україні в неділю, 21 червня, буде такою ж похмурою у всіх регіонах і з грозовими дощами. Очікується від +22 до +31 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні в денний і нічний час доби очікуються грозові дощі та хмарність у всіх регіонах країни. Вітер по Україні сягне від 3 до 8 метрів за секунду. Від заходу до сходу температура повітря буде підвищуватися.

Так, на заході буде прохолодніше, ніж в інших регіонах. Очікується від +22 до +27 тепла вдень, а вночі стовпчики термометрів покажуть від +16 до +18 тепла.

У центральних і північних областях буде від +26 до +30 тепла, вночі температура буде в межах +16 +20 градусів.

На південному сході України буде тепліше, ніж в інших областях - вдень очікується від +23 до +32 тепла, а вночі від +17 до +20 градусів. Найбільша спека очікується в Донецькій і Луганській областях.

Фото: погода в Україні на 21 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні прогнозують похмуру і дощову погоду з грозами. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +27 до +30 тепла, а вночі очікується від 18 до 20 градусів вище нуля.

Фото: погода в Києві та області на 21 червня (meteo.gov.ua)

Як повідомляло РБК-Україна, в країні на вихідних очікуються дощі та грози, а також шквальний вітер.

Нагадаємо, наприкінці червня в Україні буде спостерігатися суттєве похолодання, також невеликий спад температури очікується в понеділок - вівторок, 22 і 23 червня.

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Автор: Максим Зайченко